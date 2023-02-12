Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии

Банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму более 19 миллиардов долларов

Банк Credit Suisse (CS) заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, пишет SonntagsZeitung со ссылкой на полученную от банка информацию.

По данным издания, всего в Швейцарии задекларированы российские активы на сумму почти 50 миллиардов долларов. Из них около 19 миллиардов долларов были заблокированы или заморожены. При этом только около четырех миллиардов долларов принадлежат лицам, попавшим под санкции Берна.

Оставшиеся активы на сумму 13,6 миллиарда долларов хоть и не попадают под санкции Швейцарии, но все равно оказались заморожены. Эти средства могут принадлежать России, Центробанку и лицам, находящимся под санкциями в других странах.

Ранее сообщалось, что Швейцария заморозила российские активы на восемь миллиардов долларов.