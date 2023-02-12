Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:41, 12 февраля 2023Экономика

Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии

Банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму более 19 миллиардов долларов

Фото: Shutterstock

Банк Credit Suisse (CS) заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, пишет SonntagsZeitung со ссылкой на полученную от банка информацию.

По данным издания, всего в Швейцарии задекларированы российские активы на сумму почти 50 миллиардов долларов. Из них около 19 миллиардов долларов были заблокированы или заморожены. При этом только около четырех миллиардов долларов принадлежат лицам, попавшим под санкции Берна.

Оставшиеся активы на сумму 13,6 миллиарда долларов хоть и не попадают под санкции Швейцарии, но все равно оказались заморожены. Эти средства могут принадлежать России, Центробанку и лицам, находящимся под санкциями в других странах.

Ранее сообщалось, что Швейцария заморозила российские активы на восемь миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Правительство предложило новую схему расчета цен на нефть для налогов
Идею введения новой схемы расчета налогов на нефть объяснили
Названа средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля
Удары России по Украине назвали жестким посланием Европе
Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии
Жирков объявил о завершении карьеры
Экс-советник Пентагона раскрыл правду об армии США
Командир ВСУ сообщил о запрете на въезд для гражданских в Артемовск
Неопознанный летающий объект над Канадой сбили по приказу Байдена
В МИД Чехии прокомментировали вопрос высылки российского посла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.