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Россия оценила позицию Швейцарии против конфискации активов в пользу Украины

Посол Гармонин: РФ оценила позицию Берна против конфискации активов в пользу Украины

Фото: Pixabay

Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Москва оценила позицию Швейцарии против конфискации активов РФ в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обратили внимание и позитивно оценили заявление президента и министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о том, что право собственности — это фундаментальное право, (...) и необходимо обеспечить защищенность граждан перед государством», — сказал посол.

При этом Гармонин напомнил, что Швейцария заморозила значительное количество активов лиц, которые попали под антироссийские санкции, однако после тщательной проверки была вынуждена разморозить часть ранее конфискованных средств. В результате общая сумма замороженных активов сейчас составляет около 6,6 миллиарда франков.

«Мы выступаем решительно против (...) любой конфискации любых активов», — заключил Гармонин.

Ранее Кассис выступил против наложения ареста на российские финансовые активы на сумму до 500 миллионов долларов, которые предлагают изъять для финансирования восстановления Украины. Он напомнил, что защита фундаментальных прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии, и подчеркнул, что этот шаг станет прецедентом для наделения государств большей властью в ущерб гражданским правам и свободам.

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Марина Совина
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