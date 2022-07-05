Швейцария выступила против ареста российских активов

Президент Швейцарии Кассис выступил против ареста российских активов в пользу Украины

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против наложения ареста на российские финансовые активы на сумму до 500 миллионов долларов, которые предлагают изъять для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Во время конференции в Женеве, главной темой которой стало восстановление украинской экономики и гражданской инфраструктуры, Кассис отказался от этого плана и заявил, что предложения о конфискации активов в пользу Украины создадут опасный прецедент и нуждаются в конкретном юридическом обосновании. «Право собственности — это фундаментальное право человека», — отметил политик.

Он напомнил, что защита фундаментальных прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии, и подчеркнул, что этот шаг станет прецедентом для наделения государств большей властью в ущерб гражданским правам и свободам.

Кассис подвергается многочисленным нападкам в парламенте со стороны швейцарских социал-демократов за препятствование рассмотрения законов, которые допускали бы отторжение и изъятие российских финансовых активов в банках страны.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что «заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории». По его мнению, «организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры».