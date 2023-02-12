Франция заявила о невозможности передачи Украине замороженных российских активов

МИД Франции: ЕС не может отдать Украине замороженные 1,3 миллиарда евро активов России

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила о невозможности передачи Украине замороженных в стране активов российских предпринимателей объемом 1,3 миллиарда евро. Об этом она сообщила в интервью телеканалу LCI.

Лежандр пояснила, что это противоречит действующим правилам, указав, что заблокированные средства нельзя конфисковать без решения суда. Она добавила, что Евросоюз рассматривает другие варианты по оказанию помощи Украине.

Кроме того, отметила пресс-секретарь ведомства, Еврокомиссия оценивает, в какой степени могут быть использованы средства российских бизнесменов для восстановления Украины.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках нового пакета санкций в отношении России. Он также подчеркнул, что европейское объединение намерено продолжать оказывать давление на Кремль.