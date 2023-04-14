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01:39, 14 апреля 2023Мир

В Евросоюзе заявили о готовности ввести новый пакет антироссийских санкций

Еврокомиссар МакГиннесс: Евросоюз готовится ввести очередной пакет антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

МакГиннесс отметила, что Евросоюз должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения, напомнив, что десять пакетов уже были введены ранее.

24 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против России. «И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих решений]», — отметила она.

Также стало известно, что Страны «Большой семерки» (G7) задумали ввести ограничения в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса».

Екатерина Подвигина
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