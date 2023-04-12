Стало известно о планах G7 ввести санкции против алмазов из России

Economic Times: страны G7 в мае могут ввести санкции против крупных алмазов «Алроса»

Страны «Большой семерки» (G7) задумали ввести ограничения в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса». Об этом заявило издание Economic Times.

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах рассказал, что в организации знают о планах G7 ввести ограничения против крупных алмазов из России. Однако он подчеркнул, что «не имеет ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции».

Предполагается, что новые санкции могут утвердить на саммите глав стран G7, который состоится в японской Хиросиме 19-21 мая. Ограничения отразятся на занятости алмазодобытчиков в Сурате, а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре, уточнил Шах. По его словам, санкции могут коснуться почти трех миллионов рабочих в Сурате, где занимаются огранкой и полировкой подавляющего большинства мировых алмазов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз примет новые санкции против России на этой неделе или к концу апреля. Об этом заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

24 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против России. «И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих решений]», — отметила она.