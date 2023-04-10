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00:50, 10 апреля 2023Мир

Раскрыта дата введения новых санкций Евросоюза против России

«Известия»: Евросоюз примет 11-й пакет санкций против РФ на этой неделе или в конце апреля
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал, когда Евросоюз может ввести новые ограничения против Москвы. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Синчич раскрыл дату введения новых санкций Евросоюза против России и допустил, что 11-й пакет ограничений могут принять к концу апреля. Такой вывод он сделал, опираясь на прошлую динамику решений ЕС. В свою очередь депутат ЕП от ФРГ Гуннар Бек допустил, что Евросоюз введет меры уже на этой неделе.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу рассказал, что новые ограничения коснутся еще большего числа российских бизнесменов. Также санкции включат вторичные меры против тех, кто помогает России обходить уже действующие решения.

24 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против России. «И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих решений]», — отметила она.

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Марина Совина
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