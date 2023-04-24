Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта ЕС в Россию

Глава Минфина Силуанов назвал способ обхода возможного эмбарго ЕС на поставки в Россию

Если Евросоюз (ЕС) введет запрет на экспорт в Россию, возможность которого сейчас обсуждается, то исчезнувшие товары можно будет приобрести у дружественных стран. Об этом в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, не исключено, что замещенные товары окажутся лучшего качества, чем европейские. «Можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет!» — подчеркнул глава ведомства.

Также в ходе разговора Силуанов заявил, что министерство и Центробанк справились с инфляцией, в настоящее время она опустилась до трех процентов. Он указал, что принятые решения позволили нейтрализовать большую часть введенных санкций.

О готовящемся резком ужесточении санкций в отношении экспорта в Россию стало известно 20 апреля. По данным Bloomberg, предложение обсудят в конце мая на саммите G7.

Суть его заключается в том, что если в настоящее время в отношении поставок в Россию действует перечень запрещенных наименований, то ввести предлагается список разрешенных. Это не только снизит объем возможных поставок, но и ударит по способам обхода санкций. В Японии ожидают, что если решение будет принято, то страна остановит экспорт в Россию всех автомобилей, в том числе подержанных.

Впрочем, источники, близкие к обсуждению вопроса, отмечают, что добиться согласия от Евросоюза будет непросто. Проблемой станет необходимость согласия всех стран — членов блока, а также реакция российской стороны.