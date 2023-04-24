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13:07, 24 апреля 2023Экономика

Силуанов назвал уровень инфляции в России

Министр финансов Силуанов: годовая инфляция в России опустилась до 3%

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Инфляция в России к текущему моменту опустилась до уровня в три процента, заявил министр финансов Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые». Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы министерства, такой результат зафиксирован благодаря действиям правительства и Центробанка (ЦБ). «Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть веденных санкций. <...> Мы справились с инфляцией, которая в феврале — марте [2022 года] скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция 3 процента», — подчеркнул Силуанов.

17 апреля ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в марте резко снизилась до 3,51 процента из-за эффекта высокой базы — на фоне сильного ценового скачка год назад. При этом регулятор подчеркнул, что в России усиливается ценовое давление после периода низкой месячной инфляции во второй половине 2022 года, и в ближайшие месяцы страну ждет резкое ускорение инфляции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что месячный прирост цен постепенно ускоряется. По ее словам, внешние экономические условия сложными, и в целом проинфляционные риски по-прежнему преобладают над противоположными.

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Софья Ермакова
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