Набиуллина предупредила об опасности резких скачков цен

Глава ЦБ Набиуллина сравнила неконтролируемый скачок инфляции с джинном из бутылки

Резкие скачки цен и неконтролируемая инфляция, пусть и на небольшое время, имеют долгосрочные негативные последствия. Об этом, сославшись на пример крупнейших экономик мира, предупредила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

В ходе выступления в Госдуме она напомнила, что многие западные страны упустили момент, когда надо было начинать решать проблему подорожания товаров, и теперь вынуждены бороться с результатами своей ошибки. «Если выпустить джинна инфляции из бутылки, его очень тяжело туда обратно поместить», — привела сравнение глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна учитывать не только текущие задачи, но и будущие опасности и риски. Именно поэтому регулятор настолько настороженно относится к снижению ключевой ставки.

С одной стороны, напомнила председатель ЦБ, годовая инфляция в России опустилась в марте до 3,5 процента и окажется еще ниже в апреле, однако месячный прирост цен постепенно прибавляет. Кроме того, сложными остаются внешние условия, и в целом проинфляционные риски по-прежнему преобладают над противоположными.

Набиуллина регулярно комментирует требования представителей бизнеса по поводу снижения ключевой ставки, которая в настоящее время находится на уровне 7,5 процента. Предприниматели указывают, что коммерческие кредиты при таких условиях остаются слишком дорогими. Однако представители регулятора напоминают, что в случае непредвиденного роста цен кредит, формально взятый на лучших условиях, может оказаться дороже в связи с необходимостью дополнительных расходов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке, назначено на 28 апреля. С сентября прошлого года параметр не меняется.