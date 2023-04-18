Центробанк развеял иллюзии о дешевых кредитах

Зампред ЦБ Заботкин назвал иллюзией дешевые кредиты при ключевой ставке 5 процентов

Ошибочно думать, что при снижении ключевой ставки Центрального банка России кредиты будут дешевле. Об этом в интервью подкасту Первого канала «Легкие деньги» заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, его слова приводит агентство «Прайм».

Заботкин развеял иллюзии граждан, заявив, что на стоимость денег в экономике в большей степени влияет инфляция, которая может быть гораздо выше при ставке в 5 процентов. Так он прокомментировал пожелания российского бизнеса о снижении ставки ЦБ. Замглавы регулятора добавил, что чем длиннее срок кредита, тем больше его ставка будет зависеть от ожиданий по будущей инфляции, чем от денежно-кредитной политики Центробанка.

17 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых в четвертый раз подряд. На этом уровне параметр сохраняется с сентября 2022 года. Тогда ЦБ понизил ставку на 50 базисных пунктов, завершив курс смягчения денежно-кредитной политики, продолжавшийся с весны. Следующее заседание совета директоров Центробанка состоится 28 апреля.