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18:30, 18 апреля 2023Экономика

Центробанк развеял иллюзии о дешевых кредитах

Зампред ЦБ Заботкин назвал иллюзией дешевые кредиты при ключевой ставке 5 процентов
СюжетСнижение ставки по кредитам:
Алексей Заботкин

Алексей Заботкин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ошибочно думать, что при снижении ключевой ставки Центрального банка России кредиты будут дешевле. Об этом в интервью подкасту Первого канала «Легкие деньги» заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, его слова приводит агентство «Прайм».

Заботкин развеял иллюзии граждан, заявив, что на стоимость денег в экономике в большей степени влияет инфляция, которая может быть гораздо выше при ставке в 5 процентов. Так он прокомментировал пожелания российского бизнеса о снижении ставки ЦБ. Замглавы регулятора добавил, что чем длиннее срок кредита, тем больше его ставка будет зависеть от ожиданий по будущей инфляции, чем от денежно-кредитной политики Центробанка.

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17 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых в четвертый раз подряд. На этом уровне параметр сохраняется с сентября 2022 года. Тогда ЦБ понизил ставку на 50 базисных пунктов, завершив курс смягчения денежно-кредитной политики, продолжавшийся с весны. Следующее заседание совета директоров Центробанка состоится 28 апреля.

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