ЦБ предсказал ускорение инфляции в России

ЦБ: годовая инфляция в марте снизилась до 3,51% из-за эффекта высокой базы

Годовая инфляция в России в марте резко снизилась из-за эффекта высокой базы, сообщил Центробанк. Так как в марте прошлого года произошел очень сильный ценовой скачок (7,61 процента месяц к месяцу), в 2023 году показатель опустился до 3,51 процента.

По сравнению с февралем инфляция упала на 7,48 процентных пункта. При этом в ЦБ подчеркнули, что месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность в первом квартале 2023 года в среднем были выше, чем в четвертом квартале 2022 года. По заявлению регулятора, эти данные свидетельствуют, что в России усиливается ценовое давление после периода низкой месячной инфляции во второй половине 2022 года.

Как предсказали в ЦБ, в апреле рост цен снова замедлится «из окна расчета прироста апреля 2022 года», но в дальнейшем страну ждет резкое ускорение инфляции. «Из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться», — объяснили представители регулятора.

Что касается уровня инфляции по итогам 2023 года, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно‑ кредитной политики ЦБ сохранил прогноз в пять-семь процентов и ждет возращения показателя к целевым четырем процентам в 2024 году.

Ранее Банк России оценил снижение реального эффективного курса рубля (рассчитан по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции) с начала года. По предварительным подсчетам регулятора, в первом квартале он снизился на 14,7 процента, в том числе в марте снижение составило 3,4 процента. По отношению к доллару в марте реальный курс рубля снизился на 4,2 процента по сравнению с февралем, а евро — на 3,9 процента. Номинальный курс рубля потерял 4 и 3,7 процента соответственно.

