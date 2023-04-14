Центробанк оценил снижение реального курса рубля с начала года

Центробанк: реальный курс рубля с начала года снизился на 14,7%, в марте — на 3,4%

В первом квартале реальный эффективный курс рубля (рассчитан по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции), по предварительной оценке, снизился на 14,7 процента, в том числе в марте снижение составило 3,4 процента. Об этом со ссылкой на материалы ЦБ, сообщает РИА Новости.

По отношению к доллару в марте реальный курс рубля снизился на 4,2 процента по сравнению с февралем, а евро — на 3,9 процента. Номинальный курс рубля потерял 4 и 3,7 процента соответственно.

В начале второго квартала доллар, евро и юань продолжили укрепляться к российской валюте. К середине месяца в номинальном выражении рубль ослабел еще более чем на пять процентов.

Ранее на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития министр финансов Антон Силуанов заявил, что властям удалось стабилизировать курс рубля в 2022 году. По его мнению, предпринятые действия сохранили доверие к российской финансовой системе.

Между тем Минэкономразвития резко изменило свой прогноз по среднему курсу рубля в 2023 году. Если в предыдущей версии речь шла о долларе по 68,3 рубля, то теперь ожидается доллар до 76,5 рубля. Тем не менее в 2024 и 2025 годах ведомство ожидает более крепкий рубль.