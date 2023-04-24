В Кремле ответили на вопрос о двойниках Путина

Пресс-секретарь Песков заявил, что заявления о двойниках и бункере Путина — вранье

Заявления о двойниках и бункере президента России Владимира Путина — вранье. Так на просьбу прокомментировать подобные слухи ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал во время выступления в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

По словам представителя Кремля, президент был и остается активным, сам посещает мероприятия, и никогда не сидел ни в каких бункерах.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье (...) С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом», — подытожил Песков.

Ранее Песков уже комментировал сообщения о поездке двойника Путина вместо президента в Херсонскую область. Такие слухи он назвал странными.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался. А в 2021 году Песков сообщил, что Путин знает про теории о его двойниках и воспринимает их с улыбкой.