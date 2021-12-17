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Песков рассказал об отношении Путина к его «двойникам»

Песков в интервью RTVI заявил, что Путин знает про теорию о его двойниках
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Reuters

Президент России Владимир Путин знает про теории о его двойниках. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналистке Тине Канделаки на телеканале RTVI.

По словам представителя Кремля, это вызывает у президента улыбку.

В феврале 2020 года Путин признался, что идея о двойниках возникала в начале нулевых. «Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал он. Вопрос об этой теории также поднимался в декабре 2015 года. Тогда глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него нет двойников и они ему не нужны.

Ранее Песков также сообщал, что у главы государства нет бункеров для работы и кабинетов-двойников. «Это ерунда. Все вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы», — отмечал он.

Варвара Кошечкина
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