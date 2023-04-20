В Кремле ответили на заявления о поездке в зону СВО «двойника Путина»

Пресс-секретарь Песков назвал странными заявления о поездке в зону СВО «двойника Путина»

В Кремле ответили на заявления о поездке в зону специальной военной операции (СВО) «двойника Владимира Путина». По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, такие предположения являются весьма странными. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Журналисты спросили о появлении теорий о двойнике Путина, которые назвали странными. Песков согласился с этой оценкой.

О посещении Путиным штабов войск Херсонской области и Луганской народной республики в зоне СВО стало известно утром 18 апреля. При этом сама поездка состоялась днем ранее.

Ранее пресс-секретарь Путина уже комментировал заявления Киева о двойниках президента. Тогда представитель главы государства назвал эти сообщения чушью.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался. В 2021 году Песков сообщил, что Путин знает про теории о его двойниках и воспринимает их с улыбкой.