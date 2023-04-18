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08:59, 18 апреля 2023Россия

Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР

Путин посетил штабы группировок войск на херсонском направлении и в ЛНР 17 апреля

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Президент России Владимир Путин посетил штабы войск в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР) в понедельник, 17 апреля. Такую дату назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Пресс-секретарь президента не сообщил других подробностей поездки главы государства. В Кремле ранее уточняли, что оно не планировалась заранее.

О поездках главы государства в штабы войск Херсонской области и ЛНР стало известно утром во вторник, 18 апреля. На херсонском направлении верховный главнокомандующий заслушал, в частности, доклад командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского. В ЛНР об обстановке в зоне боевых действий Путину доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.

Впоследствии появились кадры поездки Путина в штабы новых регионов. На снятых журналистами кадрах видно, что Путин прибыл с инспекцией штабов на вертолете, после чего перемещался на внедорожнике. Президент отметил, что заслушает доклады от командующих коротко, но конкретно.

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Анастасия Шейкина
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