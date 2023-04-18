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07:58, 18 апреля 2023Россия

В Кремле раскрыли подробности поездок Путина в штабы Херсонской области и ЛНР

Кремль заявил, что поездки Путина в штабы в Херсонской области и ЛНР заранее не готовились

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Поездки президента России Владимира Путина в Херсонскую область и в Луганскую народную республику заранее не планировались. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились», — сообщили подробности поездки там.

О поездках главы государства в штабы войск Херсонской области и ЛНР стало известно утром во вторник, 18 апреля. На херсонском направлении верховный главнокомандующий заслушал, в частности, доклад командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского. В ЛНР об обстановке в зоне боевых действий Путину доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.

В декабре 2022 года Путин посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в спецоперации. Глава государства ознакомился с работой штаба и заслушал доклад военных о ходе СВО, а также провел отдельные встречи с командующими.

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Анастасия Шейкина
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