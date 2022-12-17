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05:21, 17 декабря 2022Россия

Путин заслушал доклад о ходе спецоперации

Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО
Владимир Путин, Сергей Шойгу

Владимир Путин, Сергей Шойгу. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Как уточнил представитель Кремля, Путин провел пятницу, 16 декабря, с военными. «В течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Про его словам, политик ознакомился с работой штаба. Он заслушал доклад военных о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Ранее Путин заявил, что в ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей. Обращаясь к военнослужащим, Путин подчеркнул, что люди, которые нуждаются в защите, понимают, что «последняя надежда — на вас». 24 февраля президент объявил о начале специальной операции в Донбассе.

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Марина Совина
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