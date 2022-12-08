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15:25, 8 декабря 2022Россия

Путин объяснил защитой людей действия России в ходе спецоперации

Президент Путин заявил, что в ходе спецоперации Россия делает все для защиты людей
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В ходе специальной военной операции на Украины (СВО) все делается прежде всего для защиты людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Прежде всего, мы делаем для людей все, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что мы делаем это достойно, и делать именно таким образом», — сказал президент в ходе общения с награжденными героями России.

Обращаясь к военнослужащим, Путин подчеркнул, что люди, которые нуждаются в защите, понимают, что «последняя надежда — на вас».

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Ранее глава государства ответил на вопрос об объявлении дополнительной волны мобилизации, заявив, что разговоры на этот счет не имеют смысла. Он также уточнил, что сейчас из 300 тысяч россиян, которые ранее были призваны в частичной мобилизации, 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации в группировке.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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