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01:13, 8 декабря 2022Россия

Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации

Президент Путин заявил об отсутствии необходимости для дополнительной волны мобилизации

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной волны мобилизации, заявив, что разговоры на этот счет не имеют смысла. Его слова приводит ТАСС.

Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой

Владимир Путинпрезидент России

По его словам, сейчас из 300 тысяч россиян, которые ранее были призваны в частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке.

150 000россиян

находятся в зоне проведения спецоперации в группировке

При этом Путин уточнил, что из этого числа только 77 тысяч находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых и третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку.

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Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны.

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Дезертирство в зоне СВО

По словам Путина, проблемы с массовым дезертирством в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не наблюдается.

Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер также оценил данные о том, что в зоне спецоперации якобы существуют «лагеря для дезертиров». Он назвал их фейками, которые не имеют под собой никаких оснований.

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При этом он признал, что в зоне СВО были проблемы. По словам Путина, они могут возникать и дальше. При возникновении новых проблем с экипировкой и обеспечением военнослужащих недостатки следует устранять, подчеркнул он.

Демобилизация ряда граждан

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также пообещал, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбассе.

Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов, конечно, это нужно рассмотреть, и мы обязательно это сделаем

Владимир Путинпрезидент России

В ходе заседания с докладом выступила писатель и журналист Марина Ахмедова. Она попросила российского лидера подумать над возможностью демобилизации врачей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Журналистка отметила, что этот вопрос особенно актуален для протезистов, в помощи которых нуждаются гражданские, попавшие под обстрелы Вооруженных сил Украины и лишившиеся конечностей при контакте с минами-лепестками.

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Марина Совина
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