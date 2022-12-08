Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации

Президент Путин заявил об отсутствии необходимости для дополнительной волны мобилизации

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной волны мобилизации, заявив, что разговоры на этот счет не имеют смысла. Его слова приводит ТАСС.

Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой Владимир Путин президент России

По его словам, сейчас из 300 тысяч россиян, которые ранее были призваны в частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке.

150 000 россиян находятся в зоне проведения спецоперации в группировке

При этом Путин уточнил, что из этого числа только 77 тысяч находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых и третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку.

Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны.

Дезертирство в зоне СВО

По словам Путина, проблемы с массовым дезертирством в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не наблюдается.

Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше Владимир Путин президент России

Российский лидер также оценил данные о том, что в зоне спецоперации якобы существуют «лагеря для дезертиров». Он назвал их фейками, которые не имеют под собой никаких оснований.

При этом он признал, что в зоне СВО были проблемы. По словам Путина, они могут возникать и дальше. При возникновении новых проблем с экипировкой и обеспечением военнослужащих недостатки следует устранять, подчеркнул он.

Демобилизация ряда граждан

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также пообещал, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбассе.

Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов, конечно, это нужно рассмотреть, и мы обязательно это сделаем Владимир Путин президент России

В ходе заседания с докладом выступила писатель и журналист Марина Ахмедова. Она попросила российского лидера подумать над возможностью демобилизации врачей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Журналистка отметила, что этот вопрос особенно актуален для протезистов, в помощи которых нуждаются гражданские, попавшие под обстрелы Вооруженных сил Украины и лишившиеся конечностей при контакте с минами-лепестками.