Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:57, 7 декабря 2022Россия

Путин высказался о дезертирстве в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО нет массового дезертирства
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Проблемы с массовым дезертирством в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не наблюдается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

«Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше, — сказал президент. — Повторяю еще раз: ничего подобного массового характера (дезертирства — прим. "Ленты.ру") у нас нет».

Глава государства также прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО якобы существуют «лагеря для дезертиров». Он назвал их фейками, которые не имеют под собой никаких оснований.

Ранее Путин ответил на вопрос о возможном начале второй волны мобилизации в России. По словам президента, необходимости в таких решениях в стране сейчас нет. Президент также пообещал решить проблемы с дефицитом экипировки в тех частях, где они отмечаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Девушка осталась с лишним зубом после визита к стоматологу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.