Путин высказался о дезертирстве в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО нет массового дезертирства

Проблемы с массовым дезертирством в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не наблюдается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

«Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше, — сказал президент. — Повторяю еще раз: ничего подобного массового характера (дезертирства — прим. "Ленты.ру") у нас нет».

Глава государства также прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО якобы существуют «лагеря для дезертиров». Он назвал их фейками, которые не имеют под собой никаких оснований.

Ранее Путин ответил на вопрос о возможном начале второй волны мобилизации в России. По словам президента, необходимости в таких решениях в стране сейчас нет. Президент также пообещал решить проблемы с дефицитом экипировки в тех частях, где они отмечаются.