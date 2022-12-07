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17:32, 7 декабря 2022Россия

Путин пообещал разобраться с нехваткой экипировки для участников СВО

Путин пообещал оперативно разобраться с нехваткой экипировки для участников СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал оперативно решить вопросы, связанные с нехваткой экипировки для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его слова передает ТАСС.

Путин ответил на слова председателя Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. В ходе заседания тот обратил внимание на то, в некоторых военных частях сегодня возникают проблемы с обеспечением военных зимней экипировкой.

«По поводу проблем с экипировкой — мне казалось, что все уже решено. Тем не менее если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то я бы просил дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберемся как можно быстрее», — заявил президент.

Ранее Путин ответил на вопрос о возможном проведении в стране второй волны мобилизации. По словам президента, необходимости в таких решениях сейчас нет.

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Варвара Кошечкина
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