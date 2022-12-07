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17:22, 7 декабря 2022Россия

Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Второй волны мобилизации в России не будет. Так на вопрос правозащитников ответил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека. Трансляция мероприятия ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

Президент отметил, что в тех условиях, когда из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве, говорить о новых мобилизационных мероприятиях не приходится, так как в этом нет необходимости.

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Марк Леонов
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