Путин пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации одной категории граждан

Путин заявил, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбасе

Президент России Владимир Путин пообещал, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбассе. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Ранее Путин поручил провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и организовать их возвращение к месту обучения. 18 ноября врио глав республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об исполнении указания президента.