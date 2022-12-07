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17:13, 7 декабря 2022Россия

Путин пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации одной категории граждан

Путин заявил, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбасе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал, что рассмотрит вопрос о демобилизации врачей в Донбассе. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Ранее Путин поручил провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и организовать их возвращение к месту обучения. 18 ноября врио глав республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об исполнении указания президента.

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Константин Лысяков
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