Представитель Кремля Песков: Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Российский президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых ранее отправили на военную службу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о студентах, которых мобилизовали на военную службу до вхождения республик в состав Российской Федерации. Представитель Кремля напомнил, что в настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ).

«Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», — подчеркнул он. Мобилизованных студентов отправят домой, они смогут продолжить обучение.

О частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывались те, у кого есть боевой опыт.

1 ноября Путин заявил о завершении частичной мобилизации.