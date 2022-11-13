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23:21, 13 ноября 2022Россия

Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Представитель Кремля Песков: Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых ранее отправили на военную службу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о студентах, которых мобилизовали на военную службу до вхождения республик в состав Российской Федерации. Представитель Кремля напомнил, что в настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ).

«Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», — подчеркнул он. Мобилизованных студентов отправят домой, они смогут продолжить обучение.

О частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывались те, у кого есть боевой опыт.

1 ноября Путин заявил о завершении частичной мобилизации.

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Марина Совина
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