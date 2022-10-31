Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России

Президент России Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она завершена, точка поставлена», — заявил политик в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Российский лидер добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

Политик также заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации в стране.

Откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена Владимир Путин Президент России

По его словам, частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку «по-другому это невозможно». «Но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно», — отметил он.

Завершение частичной мобилизации

О частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывались те, у кого есть боевой опыт.

28 октября глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России о завершении в стране частичной мобилизации.

Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется Сергей Шойгу Министр обороны России

Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября. Глава ведомства также заявил, что добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.

Также Шойгу поручил до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Соответствующие указания генштаб Вооруженных сил (ВС) страны направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, всему личному составу военкоматов, который был задействован для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию ВС России будет организована за счет двух категорий россиян: добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Возможное возобновление мобилизации

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин допустил возобновление частичной мобилизации при определенном изменении ситуации.

Мы понимаем, что сейчас трудно предугадать. На сегодняшний день мы говорим о завершении частичной мобилизации, но возможно ее продолжение. Может, ситуация изменится и дополнительно понадобятся мобилизованные. Надо же их будет откуда-то брать Юрий Швыткин Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне

Швыткин также предположил, что при поездке в другую страну у мужчин продолжат просить предоставить справку от военкомата с разрешением на выезд.

По словам Шойгу, после завершения частичной мобилизации в России военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Во время доклада Путину о завершении частичной мобилизации Шойгу также сообщил, что 218 тысяч мобилизованных уже находятся на учебных полигонах, 82 тысячи — в зоне спецоперации.

Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот Сергей Шойгу Министр обороны России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, в ответ на вопрос о том, могут ли в российские субъекты прийти новые мобилизационные предписания, призвал ориентироваться на слова министра обороны России.