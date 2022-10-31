Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 31 октября 2022Россия

Путин обсудит с юристами указ о завершении частичной мобилизации

Путин заявил, что обсудит с юристами отдельный указ о завершении частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку «по-другому это невозможно». «Но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно», — добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 28 октября. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 ноября
Махачев назвал ошибку Петра Яна в проигранном бою с американцем
Путин назвал очевидным терактом взрывы на «Северных потоках»
Логопед раскрыла сроки избавления от любого дефекта речи
Минфин США обозначил временные рамки для «потолка цен» на нефть из России
В России изменили правила вывоза красной икры с Камчатки
В России установлен единый минимальный размер довольствия мобилизованных
Песков прокомментировал проблему с выездом россиян после прекращения призыва
Стоимости аренды элитных коттеджей снизилась в Подмосковье
В Чехии заявили о помощи Зеленского России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.