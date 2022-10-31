Путин обсудит с юристами указ о завершении частичной мобилизации

Путин заявил, что обсудит с юристами отдельный указ о завершении частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку «по-другому это невозможно». «Но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно», — добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 28 октября. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена.