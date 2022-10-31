Минобороны объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации

Минобороны России сообщило о прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации

Мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Об этом объявили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

В России также завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, пояснили в Минобороны.

«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов России здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», — отметили в ведомстве.

Кроме того, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что власти проинформируют об указе о завершении частичной мобилизации.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Министр указал, что удалось набрать 300 тысяч резервистов. Мероприятия, связанные с призывом, начали проводить в российских регионах с 21 сентября.