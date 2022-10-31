Минобороны объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации
Мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Об этом объявили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.
В России также завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, пояснили в Минобороны.
«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов России здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», — отметили в ведомстве.
Кроме того, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что власти проинформируют об указе о завершении частичной мобилизации.
28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Министр указал, что удалось набрать 300 тысяч резервистов. Мероприятия, связанные с призывом, начали проводить в российских регионах с 21 сентября.