Кремль ответил на вопрос об указе президента о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь Песков: Кремль проинформирует об указе о завершении частичной мобилизации

Об указе президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране власти проинформируют дополнительно. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В ответ на вопрос о том, могут ли в российские субъекты прийти новые мобилизационные предписания, Песков призвал ориентироваться на слова министра обороны России Сергея Шойгу.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военнослужащих — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.