Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 31 октября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос об указе президента о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь Песков: Кремль проинформирует об указе о завершении частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Об указе президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране власти проинформируют дополнительно. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В ответ на вопрос о том, могут ли в российские субъекты прийти новые мобилизационные предписания, Песков призвал ориентироваться на слова министра обороны России Сергея Шойгу.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военнослужащих — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Силуанов назвал Минфин автором противоядия против санкций
Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле
Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху
В Госдуме объяснили получение повесток после окончания частичной мобилизации
В Нидерландах начались масштабные военные учения НАТО
Врач оценил необходимость отдыхать от очков
Бастрыкин взял на контроль дело сбившего мальчика российского депутата
В Кремле призвали дождаться подробностей по размещению баз НАТО в Финляндии
Бренд Marks & Spencer начнет сдавать одежду в аренду ради спасения планеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.