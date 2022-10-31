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23:09, 31 октября 2022Россия

Путин заявил о завершении призыва по частичной мобилизации

Президент России Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она завершена, точка поставлена», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Глава государства добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

Ранее глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Соответствующие указания генштаб Вооруженных сил страны направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 28 октября. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября. Глава Минобороны также заявил, что добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.

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Марина Совина
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