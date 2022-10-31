Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября

Глава МО Шойгу поручил командующим доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября

Глава Минобороны (МО) России генерал армии Сергей Шойгу поручил до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Соответствующие указания генштаб Вооруженных сил (ВС) страны направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, уточнили в военном ведомстве.

Известно также, что всему личному составу военкоматов, который был задействован для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию ВС России будет организована за счет двух категорий россиян: добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 28 октября. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября. Глава Минобороны также заявил, что добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.