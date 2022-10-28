Раскрыт формат работы военкоматов после завершения частичной мобилизации

Шойгу: после окончания частичной мобилизации военкоматы будут принимать добровольцев

Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Такой формат работы на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал глава Минобороны Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

28 октября Шойгу объявил, что мероприятия по частичной мобилизации в России завершены.

Во время доклада Путину о завершении частичной мобилизации Шойгу также сообщил, что 218 тысяч мобилизованных уже находятся на учебных полигонах, 82 тысячи — в зоне спецоперации. Всего, по его словам, было призвано 300 тысяч человек.

1 ноября в России стартует осенний призыв на военную службу. Он является плановым мероприятием и проходит каждый год с 1 октября. В 2022 году срок начала призывной кампании был перенесен на месяц — это сделано в связи с большой нагрузкой на военные комиссариаты и призывные комиссии в рамках проводимой частичной мобилизации, о которой Президент России объявил 21 сентября.