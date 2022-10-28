В России допустили возобновление мобилизации

Депутат Швыткин допустил возобновление мобилизации при изменении ситуации

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил возобновление частичной мобилизации при определенном изменении ситуации. Также в разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что при поездке в другую страну у мужчин продолжат просить предоставить справку от военкомата с разрешением на выезд.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.

«Мы понимаем, что сейчас трудно предугадать. На сегодняшний день мы говорим о завершении частичной мобилизации, но возможно ее продолжение. Может, ситуация изменится и дополнительно понадобятся мобилизованные. Надо же их будет откуда-то брать», — сказал Швыткин.

Я думаю, что вопрос по предоставлению справок из военкомата при выезде из страны сохраняется. Не исключается тот факт, что у мужчин их могут потребовать Юрий Швыткин депутат Госдумы

Шойгу сообщил, что военкоматы продолжат работать, но будут набирать только добровольцев, а также тех, кто намерен проходить службу по контракту.

