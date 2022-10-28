Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Шойгу доложил Путину о наборе 300 тысяч человек и завершении частичной мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года.

«Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил Шойгу.

Он добавил, что все участники боевых действий из числа мобилизованных получат статус ветеранов и соответствующий пакет социальных льгот.

По словам Шойгу, в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи мобилизованных человек, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся еще 218 тысяч мобилизованных.

82 000 мобилизованных уже направлены в зону проведения СВО

Министр добавил, что в рамках частичной мобилизации в войска были направлены более 27 тысяч предпринимателей и более 1300 представителей органов исполнительной власти разных уровней.

Военкоматам дана новая задача

Военкоматы продолжат работать, но будут набирать только добровольцев, а также тех, кто намерен проходить службу по контракту, заявил Шойгу.

13 000 добровольцев были направлены в войска, не дожидаясь повестки

С 1 ноября в России начнется осенний призыв, который обычно стартовал 1 октября, но был отложен на месяц в связи с частичной мобилизацией. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации. В ходе предстоящей призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, планируется направить в войска 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Путин поручил модернизировать военкоматы

По словам президента, Минобороны необходимо учесть опыт проведения частичной мобилизации, сделать необходимые выводы и модернизировать работу военкоматов.

Он также поручил отправлять на передовую только хорошо подготовленных мобилизованных. Кроме того, Путин обратился к уже мобилизованным россиянам.

Спасибо за верность долгу, за патриотизм, за верность родине. Они пошли защищать свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. Прошу слова благородности передать войскам Владимир Путин

Некоторые регионы ранее уже объявили о прекращении мобилизационных мероприятий

Так, в Москве частичная мобилизация завершилась 17 октября. Как заявлял мэр Сергей Собянин, повестки, которые рассылались по месту проживания или работы, должны прекратить свое действие.

28 октября стало известно о завершении основных мероприятий по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге. Как заявила начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина, все жители города, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации, получили оповещения, и на данный момент завершается сбор личного состава.

В этот же день о выполнении плана по призыву в рамках частичной мобилизации объявил глава Камчатского края Владимир Солодов.