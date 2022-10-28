В Петербурге завершили основные мероприятия по частичной мобилизации

Администрация Петербурга объявила о завершении основных мероприятий частичной мобилизации

В Санкт-Петербурге завершились основные мероприятия по частичной мобилизации. Об этом заявила начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, все жители города, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации, оповещены. В настоящий момент завершается сбор личного состава.

Глава городского Заксобрания Александр Бельский ранее заявлял, что частичная мобилизация может завершиться в Санкт-Петербурге до воскресенья, 30 октября.

В Москве частичная мобилизация завершилась 17 октября. Мэр столицы заявил, что все повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие.

По всей России частичная мобилизация может завершиться на следующей неделе — с 31 октября по 6 ноября, сообщили «Ведомостям» информированные источники в парламенте и администрации президента. При этом они отметили, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Предполагается, что вместо этого после окончания СВО последует указ о демобилизации.