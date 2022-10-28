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10:59, 28 октября 2022Россия

Названы возможные сроки завершения частичной мобилизации в Петербурге

Глава Заксобрания Петербурга заявил, что мобилизация в городе может завершиться 30 октября

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может завершиться в воскресенье, 30 октября. Такие сроки назвал глава городского Заксобрания Александр Бельский, пишет KP.RU.

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал он.

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Бельский напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что частичная мобилизация завершиться в течение двух недель.

14 октября Путин, выступая на пресс-конференции в Астане, заявил, что мобилизация завершится в течение ближайших двух недель. Он сообщил, что, по последним данным, в рамках частичной мобилизации уже призвано 222 тысячи россиян. 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям, еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

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Анастасия Шейкина
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