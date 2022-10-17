В Москве завершилась частичная мобилизация

Мэр Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

В Москве завершилась объявленная 21 сентября частичная мобилизация. Установленные на основании указа президента России Владимира Путина и задания министерства обороны страны задачи по проведению частичной мобилизации выполнены в столице в полном объеме, заявил в понедельник, 17 октября, в своем личном блоге мэр Сергей Собянин.

Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие Сергей Собянин мэр Москвы

Мэр поблагодарил отправляющихся в армию москвичей и пожелал им вернуться живыми

Сергей Собянин выразил благодарность и признательность московским добровольцам и мобилизованным, отметив, что в городе волнуются и переживают за их судьбу.

«Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», — сказал Собянин.

Он заверил, что городские власти будут заботиться о семьях мобилизованных, а также продолжать помогать министерству обороны в материально-техническом обеспечении вооруженных сил. Кроме того, глава города пообещал, что столичная мэрия вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будет содействовать улучшению быта в воинских частях.

Ранее сообщалась об облавах на резервистов в Москве и Санкт-Петербурге

В пятницу, 14 октября, появилась информация об облавах на резервистов в Москве и Санкт-Петербурге.

В частности, в Москве мужчинам массово вручали повестки на входе в станции метро. Как сообщил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов, один из таких инцидентов произошел у метро «Щелковская», где, по его словам, сотрудники полиции «хватали всех без разбора». Также, по словам очевидцев, полицейские вручали повестки мужчинам на входах у станций метро «Алексеевская», «Первомайская» и «Новокосино».

В свою очередь, в Санкт-Петербурге очевидцы сообщили о массовых облавах с повестками на резервистов в крупных жилых комплексах.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что массовые облавы на резервистов с привлечением полиции у станций метро в Москве и на территории жилых комплексов Санкт-Петербурга недопустимы. Он назвал незаконными мобилизационные мероприятия, когда мужчин хватают без разбора на улице, отметив, что у военных комиссаров нет права действовать в отношении неопределенного круга лиц.

Вместе с этим президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Астане, уже во второй раз заявил об имеющей место «бестолковщине» при мобилизации. По его мнению, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Глава государства добавил, что сейчас завершается работа по формированию информационной базы на современной основе, которая, по его словам, «будет максимально достоверной».