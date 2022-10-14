В Совфеде назвали недопустимыми «облавы» на резервистов в Москве и Петербурге

Клишас назвал недопустимыми массовые «облавы» на резервистов в Москве и Петербурге

Осуществление сотрудниками полиции массовых «облав» на резервистов у станций метро в Москве и на территории жилищных комплексов Санкт-Петербурга недопустимо. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

Сенатор назвал незаконными мероприятия, когда мужчин хватают без разбора на улице. Клишас объяснил, почему такие действия оперативников неправомерны.

«Полицейские имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата», — сообщил он.

Кроме того, у военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, подчеркнул Клишас.

Он также напомнил, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или же при розыске уклонистов.

14 октября стало известно, что в Петербурге полицейские устроили «облавы» на резервистов в подъездах жилых комплексов. По данным очевидцев, стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки.

Аналогичные эпизоды возникли и в Москве. Так, по словам очевидцев, полицейские вручали повестки мужчинам на входах у станций метро «Алексеевская», «Первомайская», «Щелковская», «Новокосино».

Правозащитник Кирилл Кабанов позже подчеркнул, что вреда от таких действий полицейских больше, чем от украинской пропаганды.