Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 14 октября 2022Россия

В Совфеде назвали недопустимыми «облавы» на резервистов в Москве и Петербурге

Клишас назвал недопустимыми массовые «облавы» на резервистов в Москве и Петербурге

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Осуществление сотрудниками полиции массовых «облав» на резервистов у станций метро в Москве и на территории жилищных комплексов Санкт-Петербурга недопустимо. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

Сенатор назвал незаконными мероприятия, когда мужчин хватают без разбора на улице. Клишас объяснил, почему такие действия оперативников неправомерны.

«Полицейские имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата», — сообщил он.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Кроме того, у военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, подчеркнул Клишас.

Он также напомнил, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или же при розыске уклонистов.

14 октября стало известно, что в Петербурге полицейские устроили «облавы» на резервистов в подъездах жилых комплексов. По данным очевидцев, стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки.

Аналогичные эпизоды возникли и в Москве. Так, по словам очевидцев, полицейские вручали повестки мужчинам на входах у станций метро «Алексеевская», «Первомайская», «Щелковская», «Новокосино».

Правозащитник Кирилл Кабанов позже подчеркнул, что вреда от таких действий полицейских больше, чем от украинской пропаганды.

Оставанцы
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Законность массовой раздачи повесток у метро оценили
Отказ Маска от оплаты Starlink на Украине объяснили местью Зеленскому
Цены на газ в Европе упали
Россиянин поджег свою знакомую из-за личной неприязни
Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам
Стала известна еще одна причина отказа «Реала» от идеи купить Мбаппе
Фото королевы европейской страны на каблуках в экскаваторе удивили фанатов
Власти Петербурга нашли объяснение «облавам» в ЖК на резервистов
Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в Белгороде
В полиции прокомментировали «облавы» на резервистов в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.