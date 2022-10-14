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11:11, 14 октября 2022Россия

Появились кадры с облавами на петербургских резервистов

В Петербурге полицейские устраивают облавы на резервистов в подъездах жилых комплексов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Кадр: Telegram-канал Baza

Очевидцы сообщают о массовых «облавах» с повестками на резервистов в Санкт-Петербурге. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

По сообщению Baza, полиция и неизвестные люди в гражданской одежде, предположительно — сотрудники военкоматов, устраивают облавы в подъездах городских жилых комплексов. Рано утром полицейские ждут, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручают им повестки.

Кадр: Telegram-канал Baza

Издание со ссылкой на очевидцев отмечает, что в ряде ЖК выйти из дома без повестки мужчинам «почти невозможно».

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о случаях «облав» с повестками на резервистов в Москве и осудил эту практику.

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Он пообещал обратиться в органы прокуратуры. В Совфеде также призвали «разобраться» с «облавами» на резервистов у метро в Москве.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября. Власти планируют призвать 300 тысяч резервистов, уже призваны более 200 тысяч.

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Валерий Розенберг
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