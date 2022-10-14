В СПЧ осудили «облавы» с повестками на резервистов в Москве

Член СПЧ Кабанов рассказал о случаях «облав» с повестками на резервистов в Москве

В Москве отмечены случаи проведения «облав» с повестками на резервистов. Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

По словам Кабанова, один из таких инцидентов произошел у метро «Щелковская» — сотрудники полиции «хватали всех без разбора». Член СПЧ осудил такие способы призыва резервистов.

«Я думал, что истории про "облавы" — фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и [которым] полностью доверяю», — рассказал общественник.

Он отметил, что вреда от таких действий больше, чем от украинской пропаганды. Действия полиции и военкомов он назвал беззаконием и отметил, что «облавы» создают в обществе враждебное отношение к мобилизации.

«Моральный и общественно-политический вред и последствия от таких действий оценить сложно», — подытожил Кабанов и отметил, что намерен просить главу СПЧ обратиться в органы прокуратуры.

Сообщение Кабанова уже прокомментировал сенатор Андрей Клишас. Он потребовал проверить упомянутые случаи.

Ранее Кабанов заявил, что россиян отправляют в части не по военно-учетной специальности, что нарушает еще одно требование президента России Владимира Путина по мобилизации.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября. Власти планируют призвать 300 тысяч резервистов, уже призваны более 200 тысяч.