В СПЧ указали на нарушение еще одного требования Путина при мобилизации

Член СПЧ Кабанов заявил, что людей отправляют в части не по военно-учетной специальности

В ходе частичной мобилизации людей берут служить не по военно-учетной специальности (ВУС), как этого требовал президент России Владимир Путин. На это нарушение указал член Президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«Например, реальных специалистов в артиллерии, окончивших военное училище по этой специальности и служивших, соответственно, по ней же, почему-то отправляют в мотострелки командиром взвода. А человек уже в возрасте. Это продолжающаяся глупость: все равно что забивать микроскопом гвозди», — написал Кабанов.

Член СПЧ также пожаловался на отсутствие разъяснений по вопросу о выплате пенсий военным пенсионерам при их мобилизации. По его данным, таким людям в воинских частях сообщают, что выплаты им приостанавливаются, поскольку они снова призваны. Кабанов назвал это прямым нарушением прав человека.

Как сообщал правительственный портал «Объясняем.рф», наиболее востребованными являются мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Ранее член СПЧ раскритиковал систему мобилизационной подготовки в России. По утверждению Кабанова, в стране не занимались этой системой «начиная с военкоматов и заканчивая главными управлениями МО и другими ответственными министерствами и ведомствами».