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В СПЧ раскритиковали систему мобилизационной подготовки в России

Член СПЧ Кабанов раскритиковал систему мобилизационной подготовки в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В России не занимались системой мобилизационной подготовки. Об этом, критикуя сложившуюся систему, написал член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«Напрашивается неутешительный вывод, что системой мобилизационной подготовки никто не занимался, начиная с военкоматов и заканчивая главными управлениями МО и другими ответственными министерствами и ведомствами», — заявил член СПЧ.

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По его мнению, результат этого очевиден. Кабанов согласился с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, который возмутился тем, что в России одновременно существует сервис госуслуг и находится в «плачевном состоянии» система учета лиц, пребывающих в запасе.

Кабанов подчеркнул, что в России регулярно выделялись средства для поддержания и развития мобилизационной системы и для формирования и обновления вещевого резерва. Член СПЧ задался вопросом, кто и куда дел выделенные деньги.

Ранее президент России Владимир Путин оценил частичную мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно». По его мнению, проблемы в системе военкоматов копились давно, и мобилизация — это повод упорядочить работу этой системы.

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Анастасия Шейкина
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