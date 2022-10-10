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Путин оценил мобилизацию словами «бестолковщины достаточно»

Путин заявил о бестолковщине при проведении частичной мобилизации и накопившихся проблемах
СюжетМинобороны:

Фото: AP

При проведении в России частичной мобилизации происходит «достаточно бестолковщины». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами. Его слова приводятся на официальном портале Кремля.

По словам президента, проблемы в системе военкоматов копились давно, и мобилизация — это повод упорядочить работу этой системы.

«К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго», — заявил Путин.

Президент дал губернаторам поручение вместе с представителями Минобороны проанализировать ход мобилизации и разработать более современную процедуру.

21 сентября Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов. В ходе мобилизационных мероприятий повестки вручались в том числе и тем категориям граждан, которые были негодны к военной службе и не должны были попасть под мобилизацию. После этого в Минобороны устроили разнос главам военкоматов.

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Валерий Розенберг
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