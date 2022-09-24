В Минобороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора»

Mash: Минобороны отчитало военкоматы за халатность и мобилизацию «всех без разбора»

В Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что российское оборонное ведомство провело общее собрание в Третьем доме Министерства обороны, расположенном на Фрунзенской набережной, и отчитало военкоматы за привлечение к мобилизации «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения.

По данным канала, военкоматы обязали рассматривать каждого призывника отдельно.