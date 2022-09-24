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В Волгоградской области мобилизовали 58-летнего директора школы

В Волгоградской области мобилизовали 58-летнего не служившего в армии директора школы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Денис Бочаров / Globallookpress.com

На хуторе Калмыковский в Волгоградской области мобилизовали 58-летнего директора местной школы Александра Фальтина, который не проходил службу в армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам его дочери, сотрудники военного комиссариата пришли к ее отцу с повесткой в ночь на 21 сентября, а уже спустя сутки забрали его в военкомат с последующей отправкой на военную подготовку. Она указала на то, что он не проходил армейскую службу и лишь учился на военной кафедре, а из проблем со здоровьем имеет такие хронические заболевания, как диабет, гипертония и миопия средней степени обоих глаз.

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Девушка отметила, что по факту случившегося обращалась с жалобой в городскую администрацию и местный военкомат, а также в на горячую линию Министерства обороны России. Она подчеркнула, что происходящее с ее отцом везде признали нарушением закона, однако какую-либо помощь не предложили.

Отмечается также, что учебный процесс в школе, которой руководил Фальтин, пришлось остановить.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал Минобороны устранить нарушения при частичной мобилизации. По его словам, в ее первые дни стало понято, что военные комиссариаты часто исходят из логики «палочной системы» и мобилизуют людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, а также не подходящих по возрасту.

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Варвара Кошечкина
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