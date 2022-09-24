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Глава СПЧ призвал Минобороны устранить нарушения при частичной мобилизации

Глава СПЧ Фадеев направил в МО РФ обращение из-за нарушений при частичной мобилизации
СюжетМинобороны:

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев обратился в Минобороны и заявил, что нужно неукоснительно соблюдать правила призыва, а также не допускать случаи, способные подрывать доверие народа. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

По его словам, первые дни частичной мобилизации продемонстрировали, что военные комиссариаты часто исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Они призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, а также не подходящих по возрасту, добавил Фадеев.

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Большая часть россиян относится к подобной мере с пониманием. отметил глава СПЧ. Однако выявился ряд проблем, которые нужно срочно разрешить, чтобы снять обеспокоенность граждан, уточнил он.

«У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — рассказал Фадеев.

Ранее в Саратовской области отменили решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта без боевого опыта Александра Ермолаева. После публикаций сообщений в СМИ информация о произошедшем была передана в региональный военкомат, который провел проверку.

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Сергей Истомин
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