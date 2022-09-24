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В Саратовской области отменили призыв 59-летнего лейтенанта

Саратовский военкомат отменил решение о 59-летнего лейтенанта. не подходящего под отбор
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Саратовской области отменили решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта без боевого опыта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новостям в пресс-службе губернатора региона.

После публикаций сообщений в СМИ информация о произошедшем была передана в региональный военкомат, который провел проверку по данному факту. Выяснилось, что мужчина «не соответствует критериям отбора» в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

«В связи с этим решение о призыве отменено», — сообщила агентству представительница пресс-службы.

О призыве 59-летнего россиянина ранее сообщал Telegram-канал Mash со слов его дочери. Она рассказала, что мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и был только на трехмесячных сборах около 40 лет назад.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Варвара Кошечкина
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