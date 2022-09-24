В Саратовской области отменили призыв 59-летнего лейтенанта
В Саратовской области отменили решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта без боевого опыта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новостям в пресс-службе губернатора региона.
После публикаций сообщений в СМИ информация о произошедшем была передана в региональный военкомат, который провел проверку по данному факту. Выяснилось, что мужчина «не соответствует критериям отбора» в рамках объявленной в России частичной мобилизации.
«В связи с этим решение о призыве отменено», — сообщила агентству представительница пресс-службы.
О призыве 59-летнего россиянина ранее сообщал Telegram-канал Mash со слов его дочери. Она рассказала, что мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и был только на трехмесячных сборах около 40 лет назад.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.