Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта

РИА Новости: под Саратовом призвали 59-летнего лейтенанта без боевого опыта

В Саратовской области призвали 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева без боевого опыта. Региональные власти изучают ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области.

«Ситуация на изучении, информация передана в комиссариат области», — сказала собеседница агентства.

О призыве 59-летнего россиянина сообщал Telegram-канал Mash со слов его дочери. Она рассказала, что мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и был только на трехмесячных сборах около 40 лет назад.

Собеседница Mash также заявила, что ее отца оповестили о необходимости прибытия в военкомат по телефону, а там ему уже вручили повестку без разъяснений. На данный момент он находится в пункте сбора на базе местного военного училища.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее в Генштабе России сообщили, что призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.