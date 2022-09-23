Генштаб назвал максимальный возраст призывников при мобилизации

Представитель Генштаба Цимлянский: рядовые и сержанты подлежат призыву до 35 лет

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимира Цимлянский назвал максимальный возраст призывников при частичной мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

Так, призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

«В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет», — указал Цимлянский.

Ранее в Минобороны России заявили, что в первую очередь при частичной мобилизации будут призываться специалисты, необходимые для решения задач специальной военной операции (СВО). Прежде всего, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя. Отмечается, что призывать будут россиян с офицерскими званиями, рядовых и сержантский состав. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта.